傳今晚再戰徐曉冬！太極冠軍傳人：200％能贏
2017-05-05 20:01
首次上稿 20:00
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更新時間 20:18
〔即時新聞／綜合報導〕格鬥狂人徐曉冬因20秒內擊敗號稱「太極宗師」的魏雷，連日來焰氣高張，屢次出言刺激武林中人，中媒指出太極拳世界冠軍、陳氏太極拳十二代傳人王占海的得意弟子「陳前」，將在今晚8點出戰徐曉冬，且200%一定會贏。
據《花椒直播》微博指出，陳前今晚將代師應戰徐曉冬，面對徐曉冬的囂張跋扈，陳前嗆說：「徐曉冬只有嘴上功夫厲害，我有200%的信心贏他」，其師王占海先前更放話，要是弟子輸了從此退出武林。
有網友起底陳前另有身分是陝西散打選手，還獲得多次全國冠軍，針對網友質疑弟子打的是散打不是太極的說法，師傅王占海解釋：「那是因為很多人不了解太極真正打法是什麼樣的，非得學成電影那樣假打才是太極？」
有網友不看好認為：「用太極的手法、身法如何比拼自由搏擊？」、「憑太極那虛假絕世出來混，豈不被人打殘。」、「打個屁看他花拳繡腿根本就不適合打擂台！」，也有的網友表示看好，希望陳前能為太極爭光。
但截至晚間8點18分，皆未見到兩人開打，僅陳前一人現身在直播上講話，同時希望徐曉冬能趕快正面應戰。
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