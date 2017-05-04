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翻臉準備中？ 北韓國營媒體罕見批中
2017-05-04 00:21
〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓官媒中央通信社（KCNA）3日罕見批評中國，不滿中國官媒《人民日報》與《環球時報》日前發文呼籲北韓放棄其違反中國國家利益的核子計畫，稱此舉不但破壞中國與北韓關係，還將升高朝鮮半島緊張情勢。
KCNA直言，眾所皆知，《人民日報》與《環球時報》是中共與北京當局傳聲筒，中方的一連串荒謬魯莽發言只會讓當前情勢更為緊張，最好思索一下斷然斬斷雙邊關係的嚴重後果。北韓遭國際社會孤立，中國為其唯一堅定盟友；儘管如此，KCNA仍嗆說，北韓絕不會懇求維繫與中國的邦誼。
《環球時報》上月28日發表評論文「朝鮮（北韓）擁核嚴重違背中國國家利益」，提及北韓若持續發展核武，朝鮮半島終將陷入烽火，屆時中國面臨的風險將遠勝於嚴厲制裁北韓所產生的麻煩；另一篇則是《人民日報》上月30日以「朝鮮半島需要負責任行動」為題的評論文，呼籲北韓尊重與遵守聯合國安理會決議，勿再進行飛彈試射與核子試爆。
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