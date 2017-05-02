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美軍攝影女兵遇爆炸身亡 生前捕捉下那一瞬間

克萊頓在阿富汗遭遇爆炸，不幸喪生，這張圖為克萊頓所攝，也成為她生前最後一張照片。（圖擷取自星條旗報）

2017-05-02  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕美軍攝影兵克萊頓（Hilda Clayton）在2013年時拍攝阿富汗士兵的實彈演習，結果砲管發生了爆炸，包含克萊頓在內，共造成了5人死亡，克萊頓的家屬近日允許軍方出版克萊頓在死前拍下的照片，照片將刊登在一份軍事雜誌上。

根據美國國防部的《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，當年22歲的克萊頓在阿富汗擔任攝影兵，她在2013年7月近距離拍攝迫擊砲發射的瞬間，結果意外發生爆炸，克萊頓和4名阿富汗士兵在事故中喪生，其中1名阿富汗士兵是她正在指導的攝影人員。

克萊頓在當下拍下了爆炸瞬間，這也是她生前拍下的最後一張照片。

克萊頓2012年畢業於國防訊息學院（Defense Information School，DINFOS），當時她隸屬於負責戰場攝影工作的第55通訊連；事發後，克萊頓所屬單位以她為名辦理了攝影比賽。國防訊息學院也將她的名字刻在校內英雄大廳的牆上。

在取得克萊頓家人和她所屬單位的同意後，這組照片已刊登在5-6月份的「Army’s Military Review journal」上。

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  • 克萊頓和4名阿富汗士兵在事故中喪生。這張圖為阿富汗士兵所攝。（圖擷取自星條旗報）

    克萊頓和4名阿富汗士兵在事故中喪生。這張圖為阿富汗士兵所攝。（圖擷取自星條旗報）

  • 遭遇爆炸意外身亡的克萊頓。（圖擷取自星條旗報）

    遭遇爆炸意外身亡的克萊頓。（圖擷取自星條旗報）

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