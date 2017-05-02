「兩邊都不想投！」 法國51大遊行丟汽油彈抗議

民眾丟擲汽油彈在地。（歐新社）

2017-05-02 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕根據《NHK》報導，法國總統選舉最終投票前，除了極右的雷朋之外，不想投給無黨籍候選人馬克宏的人於各地進行抗議活動，一部份情緒激動的民眾與警方發生衝突。

法國有在5月1日進行勞工遊行的慣例，而不只對極右黨派的國民陣線候選人雷朋反感，不想投給無黨籍候選人馬克宏的人們也加入了各地的遊行中。法國全國約有14萬人參加遊行，部分激昂群眾破壞建築物的牆壁並拋擲汽油彈，造成至少六名警察受傷。

在首都巴黎，受到第一次投票落敗的激進左派梅蘭雄的口號「法國不屈從」影響而聚集的年輕人，舉著寫著「兩邊都反對」的標語牌在大道上成隊行進。參加遊行的男性表示：「受不了不平等看待人的雷朋，也反對專斷獨行、代表菁英的馬克宏。」

對於最終投票，雷朋主張脫歐與反移民，因此反對民眾的聲音越來越大，同時反對象徵菁英階級的馬克宏的市民也不在少數。

根據民調結果，決定要投下空白票或不去投票的民眾正在增加，因此決定參與投票的民眾會如何決定也受到各界矚目。

民眾閃躲汽油彈。（歐新社）

破壞者遭警方逮捕。（歐新社）

遊行民眾坐在公車站上。（歐新社）