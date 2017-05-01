入侵民主黨電郵駭客 川普：可能來自中國

美國總統川普表示，中國可能已經入侵民主黨官員的電子郵件，干涉2016年美國選舉。（美聯社資料照）

2017-05-01 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國情治單位先前點名俄羅斯主使駭客入侵，影響美國大選。美國總統川普（Donald Trump）則表示，中國可能入侵民主黨官員的電子郵件，干預2016年的美國選舉。

川普30日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）專訪表示，若沒有辦法抓到駭客，很難知道誰是幕後主使者，「有可能是中國，或是其他不同的團體。」

美國國土安全部和聯邦調查局（FBI）先前點名俄羅斯主使駭客影響美大選，駭客入侵民主黨電子郵件，幫助川普獲選總統，但川普對這項指控一直不以為然。

川普不是首次指控中國駭客入侵美國，去年9月26日他曾與希拉蕊（Hillary Clinton）進行總統大選辯論時表示，入侵美國的駭客能來自中國。