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韓美聯合軍演「鷂鷹」今落幕 規模創歷年之最

美國航空母艦「卡爾文森號」。（資料照，路透）

2017-04-30  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕代號為「鷂鷹」的韓國、美國聯合軍演，在30日落幕，美軍參演兵力將先後離韓歸隊，本次演習兩國共動員了30萬兵力，參演規模創下歷年之最。

《韓聯社》報導，本次的韓美聯合軍演「鷂鷹」在3月1日啟動，為期共2個月，美軍派遣了1萬名兵力參加，包括韓軍兵力的話，共30萬兵力參加了今年的演習，規模創歷年之最。

美國這次派遣多種戰略武器參加演習，像是航空母艦「卡爾文森號」（CVN-70）、核潛艇「哥倫布號」（SSN 762）、B-1B戰略轟炸機、F-35B隱形戰鬥機等。

分析指出，雖然本次軍演在今日落幕，但由於北韓還有可能發起挑釁，朝鮮半島的緊張局勢，仍將持續下去。

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