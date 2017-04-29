| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

朝鮮危機大於過往 外媒分析美開戰風險是…

北韓成為美國頭痛問題。（法新社）

2017-04-29  13:49

〔即時新聞／綜合報導〕北韓試射導彈，美日韓聯合軍演，朝鮮半島局勢緊繃。外媒分析，美軍對快速贏得戰爭有信心，但若戰爭時間拖長，因為多年來降低軍費，增兵可能會成為問題。

《美國之音》報導，由於近幾個月朝鮮頻繁試驗武器、川普政府聲稱戰略忍耐期結束，以及平壤當局毫不讓步的態度，朝鮮半島短期內發生軍事衝突的可能性比過往都大，美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry B. Harris）表示，他從未看過朝鮮半島危機上升到如此危險程度。

報導分析，一般認為，美韓聯軍必定會擊敗北韓，美軍若先發制人，可能打擊北韓的核設施和導彈，並轟炸南北韓邊境的火砲。但若北韓先發制人，攻擊首爾地區，哈里斯表示美軍目前無法阻擋已經發射出的密集砲彈。

報導指出，美軍有信心快速贏得戰爭，但若戰事拖長，美軍擔心因多年軍費下降且不穩定，後續增兵可能會有問題。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：朝鮮危機大於過往 外媒分析美開戰風險是…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.