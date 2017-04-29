朝鮮危機大於過往 外媒分析美開戰風險是…
2017-04-29 13:49
北韓成為美國頭痛問題。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓試射導彈，美日韓聯合軍演，朝鮮半島局勢緊繃。外媒分析，美軍對快速贏得戰爭有信心，但若戰爭時間拖長，因為多年來降低軍費，增兵可能會成為問題。
《美國之音》報導，由於近幾個月朝鮮頻繁試驗武器、川普政府聲稱戰略忍耐期結束，以及平壤當局毫不讓步的態度，朝鮮半島短期內發生軍事衝突的可能性比過往都大，美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry B. Harris）表示，他從未看過朝鮮半島危機上升到如此危險程度。
報導分析，一般認為，美韓聯軍必定會擊敗北韓，美軍若先發制人，可能打擊北韓的核設施和導彈，並轟炸南北韓邊境的火砲。但若北韓先發制人，攻擊首爾地區，哈里斯表示美軍目前無法阻擋已經發射出的密集砲彈。
報導指出，美軍有信心快速贏得戰爭，但若戰事拖長，美軍擔心因多年軍費下降且不穩定，後續增兵可能會有問題。
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