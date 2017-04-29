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威嚇北韓！卡爾文森號在長崎外海 駛往朝鮮半島

卡爾文森號預估將在朝鮮半島周邊的日本海與南韓海軍進行聯合演訓。（圖取自US NAVY）

2017-04-29  11:30

〔即時新聞／綜合報導〕北韓情勢升溫，日本空軍自衛隊與美國卡爾文森號航母昨日在沖繩海域展開美日聯合演習。今天清晨則行駛在長崎縣外海，預計前往朝鮮半島周邊的日本海進行美韓演訓。

《Japan Times》報導，美日聯合演習原訂於週三，但因天氣因素改到昨天進行，出動包括駐守日本沖繩那霸的F-15鷹式戰鬥機，美軍F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機、卡爾文森號、日本自衛隊驅逐艦以及其他美國軍艦。報導指出，雖然美日空軍經常進行聯合演習，但加入航空母艦則相當罕見。

報導指出，日本防衛大臣稻田朋美表示，這次演習進一步提升了美日聯盟的遏止力，也呈現出日本對於維持地區穩定的決心和能力。

《NHK》報導，昨天下午，卡爾文森號航母群從沖繩周邊海域由東海北上，今天清晨行駛在長崎縣外海，將在朝鮮半島週邊的日本海與南韓海軍進行聯合演訓。

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