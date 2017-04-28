美前議員涉盜用貧童基金 訂購碧昂絲演唱會包廂

2017-04-28 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州前眾議員布朗（Corrine Brown）涉嫌挪用自己成立的貧童基金會「為教育開一扇門」（One Door For Education）公款，面臨22項詐欺和盜竊政府資金罪名，若罪名全數成立，布朗將面臨長達357年的監禁及最高400萬美元（1億2千萬新台幣）的罰款。

綜合外媒報導，布朗律師對此則指控全案是遭助理羅尼（Ronnie Simmons）設計欺騙，否認貪污。但「為教育開一扇門」的總裁卡拉（Carla Wiley）已認罪，並表示願做汙點證人指控布朗。

民間運輸公司CSX前CEO麥克（Mike Ward）在法庭上表示，多年來共捐助3.5萬美元（約新台幣105萬）給該基金會，布朗當時對他表示所捐獻的金錢將會當作購買iPad的基金，藉以表揚成績優秀的小朋友，但若是他知道這些錢都是進到布朗個人帳戶，他絕對不會捐。

「為教育開一扇門」基金會共募得80萬美元（約新台幣2415萬）的教育款項，但實際上發出去的錢卻只有1200美元（約新台幣3.6萬元），檢方指出，證據顯示布朗用這筆錢在比佛利山莊過著奢華的生活，還用來買碧昂絲演唱會豪華包廂座位及採購其他個人用品，但布朗仍矢口否認。全案目前仍在審理中。