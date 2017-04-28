2歲老菸槍日抽兩包菸 用這招戒斷

2017-04-28 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼男童里薩爾（Ardi Rizal），在2010年2歲大時曾有極大菸癮，每天要抽掉兩包菸。他在戒菸過程中，於5歲時得到了食物成癮症，每天要吃掉垃圾食物和3罐煉乳，不過這卻讓他成功戒掉菸癮。

據菲律賓《詢問者報》（Inquirer）報導，現在9歲的里薩爾不抽菸了，但攝取過多垃圾食物，讓他的體重達到54磅（約24.5公斤），比同齡孩子多出13磅（約6公斤）。

不過里薩爾對垃圾食物的喜好，似乎沒有太影響他的健康，而且他再也不用受菸癮之苦，每天只是在煩惱要和好友到哪裡玩耍。

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