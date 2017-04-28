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有大事要發生？川普：與北韓恐爆大規模衝突

川普表示，與北韓確實有可能爆發大規模衝突。（路透）

2017-04-28  10:43

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島衝突箭在弦上，美國總統川普坦言，與北韓確實有可能爆發「大規模衝突」，但他強調，希望還是能以外交手段來結束一切紛爭。

根據《路透》報導，川普表示，「我們確實有可能與北韓爆發大規模衝突」，但他也說，仍希望透過經濟制裁之類的方式和平解決朝鮮半島危機，而非武力衝突，「我們都喜歡和平解決問題，但這非常困難。」

此外，川普再次提及對中國國家主席習近平的讚賞，認為習也不想看見局勢產生動盪，相信他正在努力協助解決北韓問題。

川普也對北韓領導人金正恩表達看法，認為其父親金正日死後，金正恩以27歲的年齡接管整個國家，雖然他說的話等同聖旨，但川普認為，「這對他來說並不容易，特別是在這個年紀」。

川普強調，他並不是要替金正恩背書，只是單純地認為治理一個國家非常不易，「要評斷他是不是個理性的人，我想我沒有選擇的餘地，但我希望他是個理性的人。」

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