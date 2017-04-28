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不爽老公外遇 老婆怒剪陰莖5公分洩憤
2017-04-28 10:28
菲律賓一名人妻貝蒂塔不滿老公馬克喜好女色，在外擁有很多女友，一怒之下剪下老公的陰莖5公分。（圖擷自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕男人們可得要好好管管自己的「小弟弟」，千萬不要亂來。菲律賓一名32歲人妻貝蒂塔（Betitta），因為無法忍受老公馬克（Mark）喜好女色，在外擁有很多女友，還疑似和同事的老婆有染，上周六晚間展開「報復行動」，狠下心怒剪馬克的陰莖5公分，馬克隨後立刻被送往醫院急救。
綜合外媒報導，案發當天馬克下班後和朋友一起去喝酒，之後不勝酒力醉倒在朋友家。貝蒂塔大約在晚上10點多時在馬克的朋友家找到他，發現馬克當時正在熟睡，貝蒂塔心想這真是天賜良機，於是拿起剪刀，「喀擦」一聲當場把馬克的陰莖剪掉約5公分，隨後貝蒂塔丟下剪刀逃逸。
之後馬克被送往醫院急救，看到他的下體都是血痛苦的躺在醫院哀嚎，醫生也表示，馬克的部分陰莖已經壞死，難以再復原。
沒多久警察也找到貝蒂塔並把她逮捕，貝蒂塔也坦承犯案，但她表示，「我不會後悔我所做的事，如果再給我選擇一次，我還是會動手，因為我受夠了老公的花心，他到現在都還有新女友！」目前全案也已進入司法程序偵辦中。
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