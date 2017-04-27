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美智庫：北韓菁英日漸相信 金正恩是「軟弱」領袖

2017-04-27  17:25

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）最新研究指出，北韓有愈來愈多的菁英相信，金正恩是「軟弱」的領導人，如果他突然過世，菁英不會從金氏家族推舉接班人。

蘭德公司資深分析家班奈特（Bruce Bennett）指出，菁英們日漸相信，金正恩並非有效率的好領袖，試射彈道飛彈等行徑，並未令他真正獲得權威。

班奈特表示，金氏家族長子金正男遭到刺殺一事，顯示金正恩是名偏執狂。如果他突然過世，菁英不會再從金氏家族中推舉領袖。

他表示，北韓菁英有許多是創業家，他們尋求像中國那樣的經濟模式。與此同時，這亦是中方期望北韓的改革走向。

不過，蘭德報告並未預測兩韓會否統一，同時也強調可能要耗費數年之久，北韓菁英才會相信南韓的統一誠意。

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  • 美國智庫指出，北韓有愈來愈多的菁英相信，金正恩是「軟弱」的領導人，如果他突然過世，菁英不會從金氏家族推舉接班人。（路透）

    美國智庫指出，北韓有愈來愈多的菁英相信，金正恩是「軟弱」的領導人，如果他突然過世，菁英不會從金氏家族推舉接班人。（路透）

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