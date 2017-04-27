薩德準備好了！ 南韓國防部：已可攔截北韓導彈
2017-04-27 16:53
南韓軍方表示，運抵星州高爾夫球場的薩德裝備組件，已經處於備戰狀態。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕為抵禦北韓導彈威脅，南韓與美國合作部署戰區高空防禦飛彈（THAAD，簡稱「薩德」），美軍在昨日將部分裝備組件運抵目的地星州高爾夫球場，南韓國防部更稱，目前的薩德已經能用來攔截北韓飛彈，處於備戰狀態。
根據《韓聯社》報導，南韓國防部發言人文尚均表示，雖然昨日運抵薩德設置地的僅為一部分組件，但已經具備「實戰應用能力」，意即現在坐落於星州的薩德，能夠攔截北韓所發射的導彈；但文尚均強調，並沒有說是在今天正式啟用，還提到他們將努力在今年組成一支薩德反導連，以充實整體反導戰力。
南韓《中央日報》報導，26日凌晨4時40分，先有8輛裝有薩德組件的卡車運抵當地，上午6時50分，另有10餘輛卡車載運設備抵達。《朝鮮日報》報導，美軍所運送的薩德系統裝備，包括6枚薩德攔截飛彈發射車、1座X波段雷達、發射台與射控裝置。
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