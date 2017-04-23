令大馬淪國際笑柄 「巫師王」被捕1天後獲保釋

令馬來西亞淪為國際笑柄的「巫師王」依布拉欣馬金，被當局通緝後，21日在柔佛州昔加末被捕，但隔天就獲得保釋。（圖取自《星洲網》）

2017-04-23 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕令馬來西亞淪為國際笑柄的「巫師王」依布拉欣馬金（Ibrahim Mat Zin），被當局通緝後，21日在柔佛州昔加末（Segamat）被捕，但隔天就獲得保釋。馬國警方表示，「巫師王」相當配合調查工作。

綜合大馬媒體報導，在3月被馬國警方和直轄區宗教局（JAWI）通緝的「巫師王」依布拉欣馬金，在20日下榻昔加末一間酒店後，隔天下午就在市區遭到警方逮捕，隨後被送回吉隆坡武吉阿曼警察總部接受調查。

「巫師王」在22日獲得保釋，馬國全國刑事調查總監說，警方已向依布拉欣馬金錄取口供，至今為止，依布拉欣馬金對警方調查工作表現配合。他說，依布拉欣馬金是在獲得保釋的情況下被警方釋放外出。

另外，在依布拉欣馬金下榻的酒店房間內，女清潔人員在打掃時搜出青色、橙色等彩石，還有各種小木偶，主要擺在廁所、枕頭下和抽屜，她說，老闆吩咐她把彩石和木偶丟到酒店外的垃圾桶，還提醒她要祈禱。

「巫師王」被大馬當局指破壞伊斯蘭形象，在金正男命案引起外交風波之際，他在海灘高調作法，手持2根木棍當作望遠鏡，並以2顆椰子和5根竹子作為砲彈，號稱要保衛國土，還前往安置金正男屍骨的醫院殮房外施法，祈求儘快把遺體送回北韓。