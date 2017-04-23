車禍癱瘓遭男友分手 獅城女回國遇真愛
2017-04-23 08:19
林靜儀回國後遇見真愛，不介意她身體有殘疾，將在今年底底結婚。（圖擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名女子在紐西蘭開車紐西蘭出車禍，導致胸部以下癱瘓，遭當時男友拋棄，不過她回國後遇見真愛，不介意她身體有殘疾，將在今年底底結婚。
綜合媒體報導，34歲的新加坡女子林靜儀，2014年與當時的男友到紐西蘭遊玩，兩人從北島開車往南島途中，不幸在在皇后鎮附近撞上一棵樹。負責開車的林靜儀脊髓創傷，導致胸腔以下癱瘓，從此必須坐輪椅，而前男友2根肋骨骨折。
他們在紐西蘭停留4個月後，兩人分手。林靜儀說，「不能怪他，因為每個人接受殘疾的程度有限。」
林靜儀原是新加坡聖淘沙環球影城海豚園的營運部門員工，發生車禍後，公司體諒她行動不便，將她調換至行政部門，並且透過朋友介紹，認識27歲工程師男友胡偉健，兩人將在今年12月結婚。
「他從未埋怨過，我從未聽他說『太麻煩了』。他的耐心和關懷感動了我，也給我再相信愛情的信心。」林靜儀表示，她會在公共場合和男友牽手擁抱，表達我對他的感情，跟男友在一起，她感覺自己四肢健全。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 電台情人李季準辭世 享壽74歲
- 老蔣銅像遭斬首 退將嗆：若再繼續不只有八田與一
- 快艇傷了葛瑞芬 幸好還有保羅
- 下個可能退場 宜花3校剉咧等
- 【夢的櫥窗】 遊夢
- 「高雄款」出走台北 分享高雄的特別
- 【童黨萬萬歲】 花朵女孩
- 《健康聚寶盆》長期健身膝蓋磨損大 才知退化性關節炎
- NBA》力壓哥哥 M.加索飆中場壓哨球（影音）
- 亞太技術學院 本週面臨退場
- 救護不闖紅燈被投訴！消防員憤而請辭：熱情耗盡
- 自由廣場》中國台北「矮化」中華台北？
- 李季準患阿茲海默症 僅知自己「是大家熟悉的人」
- 離譜造林被抓包 中市2百平方米竟種3千棵
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Almost 7 tonnes of eggs off the market
- 彰化鹿港工廠火災 濃煙驚人
- 兆豐銀擬年撥獲利10％ 防制洗錢
- 民視爆經營權之爭 傳三立海董串味王集團強攻
- 黨職併公職修法後 溢領者須繳還
- 王功蛋行上游不只3家 今再採樣6家
- 魏少戒「獨」 雷霆開胡
- 苗縣5漁港舊損 展開修復
- 打破54年慣例 中樞不再主祭鄭成功
- 鄭人碩AR盜夢 現實虛擬搞不清
- 38歲國慶有夢 再3年約拚2000安
- 化工學士回家務農 戴子鈞種土芒果奪冠
- 瘋邦騎機車犁田 爐主巨人雪上加霜
- 「處理太草率」 業者：會害死彰化蛋業
- 新北全中運傳捷報 7金入袋
- NBA》柯爾身體不適 將缺席勇士拓荒者第三戰
- 富士產經高球賽》盧曉晴 次輪回升第8
- 迎杜鵑花季 志工上合歡山淨山
- 追捕鬥毆嫌犯 警車對撞1命危、3輕傷
- 癌末粉絲最後願望想看《神力女超人》 導演掛保證：正在努力中
- 嘉市限制性道路非單行道 騎士易混淆
- 世界級魚拓大師 隱身監獄當老師
- 疑八田與一銅像頭部丟水庫 潛水員下水搜尋
- 法律白話文》領取社會救助，好難！
- 川習會後 AIT理事主席莫健今抵台訪問
- 周湯豪甩媽寶硬槓炎亞綸 粉絲也開戰
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：車禍癱瘓遭男友分手 獅城女回國遇真愛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分