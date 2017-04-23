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車禍癱瘓遭男友分手 獅城女回國遇真愛

林靜儀回國後遇見真愛，不介意她身體有殘疾，將在今年底底結婚。（圖擷取自臉書）

2017-04-23  08:19

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名女子在紐西蘭開車紐西蘭出車禍，導致胸部以下癱瘓，遭當時男友拋棄，不過她回國後遇見真愛，不介意她身體有殘疾，將在今年底底結婚。

綜合媒體報導，34歲的新加坡女子林靜儀，2014年與當時的男友到紐西蘭遊玩，兩人從北島開車往南島途中，不幸在在皇后鎮附近撞上一棵樹。負責開車的林靜儀脊髓創傷，導致胸腔以下癱瘓，從此必須坐輪椅，而前男友2根肋骨骨折。

他們在紐西蘭停留4個月後，兩人分手。林靜儀說，「不能怪他，因為每個人接受殘疾的程度有限。」

林靜儀原是新加坡聖淘沙環球影城海豚園的營運部門員工，發生車禍後，公司體諒她行動不便，將她調換至行政部門，並且透過朋友介紹，認識27歲工程師男友胡偉健，兩人將在今年12月結婚。

「他從未埋怨過，我從未聽他說『太麻煩了』。他的耐心和關懷感動了我，也給我再相信愛情的信心。」林靜儀表示，她會在公共場合和男友牽手擁抱，表達我對他的感情，跟男友在一起，她感覺自己四肢健全。

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