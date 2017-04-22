金正恩免費送「豪宅」 大學教員感動落淚

北韓金日成大學教職工分配新房，分配到的教員看到新家如此「豪華」，竟感動得流下眼淚。（圖擷自《鳳凰網》）

2017-04-22 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓為紀念已故前領導人金日成誕辰105周年，規劃的黎明街建設項目近日完成，居民開始入住新公寓。金日成綜合大學教授和研究員最先入住新公寓，免費分到房子的教職員工看到新房子的那一刻，不禁驚嘆「新房像宮殿一樣」，甚至還激動得感動落淚。

綜合中媒報導，金日成綜合大學職員馬勝洙表示，「尊敬偉大的最高領導人，把像宮殿一樣豪華的房子給了我們這些平凡的教員，而且還是以免費的方式，這份感激不知該如何表達！」。另一名教員金哲更連用三個感歎句，「真的像做夢一樣」、「簡直不能相信，太恍惚了！」，以及「這個……真的是我住的房子嗎？」來描述是多麼不敢相信自己能分配到這間房子；金哲說到最後，甚至一度感動到啜泣。

還有一位教員申哲男說，他以前曾經在海外待過，也看過豪宅，像他這種中產階級人士，是根本住不起的，但他表示，「這次國家把這樣豪華的公寓，給我這麼平凡的老師，這是無法想像的，更是無法模仿的！」

據了解，金日成綜合大學位於平壤東北的大城區，於1946年創立，是北韓第一所正規大學，也是第一學府，其中有13個系、10多個研究中心和研究所、研究院及博士院，許多政府高階官員都畢業至此，包括已逝的前領導人金正日。