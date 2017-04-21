白俄孤兒院近百餓童 皮包骨驚悚照引爆公憤

2017-04-21 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯驚傳有孤兒院的近百名兒童被發現瘦到只剩皮包骨，「腿瘦到就像牙籤包肉一般」只能長期臥床，瀕臨餓死的慘況引發外界撻伐，目前檢警已介入調查中。

外媒報導指出，白俄羅斯首都驚傳有間孤兒院的近百名兒童與青少年營養不良，部份青少年體重只有15公斤，甚至還有20歲少女體重只有11.5公斤，但院方卻聲稱有給予他們足夠的營養及醫療，還指稱這些兒童是因身體或心理問題才面黃肌瘦。

這起事件的爆發是因為有醫生邀請媒體報導募款新聞才曝光，瘦到皮包骨的照片引發外界強烈質疑，並將該間孤兒院比喻成納粹集中營。據檢方指出，其實這間孤兒院並非唯一案例，另有其他孤兒院其實也有類似的違法情形，目前已有兩間孤兒院院長被解職。