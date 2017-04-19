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刷新影史紀錄 印度要砸47億拍電影

印度耗資美金1.55億（約新台幣47億），打造印度的史詩戰爭片。（圖擷自推特）

2017-04-19  21:30

〔編譯周柏憲／綜合報導〕過去印度寶萊塢（Bollywood）電影幾乎套入類似的劇情線：「男孩遇上女孩、失去女孩、最後贏回女孩的心」，並穿插一連串的歌曲和舞蹈，讓看過美國大片的觀眾感到了無新意。如今印度將耗資美金1.55億（約新台幣47億）打造印度史詩戰爭片，刷新印度電影史紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該電影情節取材自印度史詩《摩訶婆羅多》裡的《第二年》，除了戰爭敘事外，也蘊含哲學與精神的教誨。《摩訶婆羅多》是已知的最長篇史詩，共有180萬字，古希臘兩部史詩《伊利亞德》、《奧德賽》的內容加總後，都不及《摩訶婆羅多》的10分之1。

和動輒3億美元的好萊塢相比，《第二年》一片的製作預算雖然顯得「微不足道」，但已超越印度科幻驚悚片《2.0》的6千2百萬美金（約新台幣19億），創下該國影史製作費新高。

該電影有如此高額的製作費，得歸功於阿拉伯聯合大公國企業家謝提（B.R.Shetty）的資助。謝提讚揚，《摩訶婆羅多》是「史詩中的史詩」，希冀印度能在全球樹立講述神話故事的典範。

謝提也誇口，「我有信心，這部電影會有超過100種語言的版本，觸及全球超過30億人。」

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