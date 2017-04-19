「韓國曾是中國一部分」 川普專訪引韓方抗議

2017-04-19 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒報導，美國總統川普日前接受美國媒體專訪時，提到了與中國國家主席習近平的「川習會」，2人聊到有關朝鮮半島的歷史時，提到了韓國曾經是中國的一部分。對此，韓國外交部官員認為，這番言論毫無價值，不符合史實。

《韓國時報》報導，川普在和習近平會面後，於12日接受了《華爾街日報》的專訪，川普在受訪時表示，他和習近平談到中國與朝鮮半島過去的歷史，稱在數千年的歷史，以及所發生過的許多戰爭中，韓國實際上就是中國的一部分。

報導稱，美國網路媒體《Quartz》後來對這番言論發了一篇報導，質疑川普的言論無知，還認為會引發韓國方面不滿。

報導更指出，此事經由韓國官方通訊社《韓聯社》在19日報導後，許多家韓國媒體也跟進報導此事。

另外，根據《韓聯社》報導，有名匿名的韓國外交部官員表示，無論美國媒體的報導是否真實，數千年來，韓國一直都不是中國的一部分，這是不爭的史實，也被國際社會所公認。

對於川普的此番爭議性言論，最初是習近平向川普提的？又或者是川普會錯意誤解，誇大其詞？又或者是會談中的翻譯人員翻錯？目前尚不得而知。