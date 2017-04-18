| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 國際

聯航CEO再道歉：我承擔所有責任 以客戶為中心！

姆諾茲為亞裔男遭拉下機再次道歉。（路透）

2017-04-18  17:37

〔即時新聞／綜合報導〕學乖了？美國聯合航空強拉亞裔醫師下機引風波，聯航執行長姆諾茲（oscar munoz）日前已3度道歉，當地時間17日發表第一季度財報時，也再度就此事道歉，強調會承擔所有責任。

綜合外媒報導，聯航雖然發生風波，不過第一季度財報亮眼，每股盈餘41美分，營收為84.2億美元，比去年增長2.7%，高於預估平均值83.8億美元。

不過聯航並未慶功，姆諾茲僅表示，「第一季的財務及營運表現，讓我們對正在打造的基礎充滿信心。」他也就事件再次道歉。

他表示，「很明顯的從最近的經驗中，我們要在客戶服務上多花點功夫，發生在3411班機的事件是讓人羞恥的體驗，我對此承擔所有責任。」他補充，「這是公司分水嶺的時刻，我們將比過去更堅定的把顧客放在中心。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 姆諾茲 聯合航空 聯航
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：聯航CEO再道歉：我承擔所有責任 以客戶為中心！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.