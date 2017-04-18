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聯航CEO再道歉：我承擔所有責任 以客戶為中心！
2017-04-18 17:37
姆諾茲為亞裔男遭拉下機再次道歉。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕學乖了？美國聯合航空強拉亞裔醫師下機引風波，聯航執行長姆諾茲（oscar munoz）日前已3度道歉，當地時間17日發表第一季度財報時，也再度就此事道歉，強調會承擔所有責任。
綜合外媒報導，聯航雖然發生風波，不過第一季度財報亮眼，每股盈餘41美分，營收為84.2億美元，比去年增長2.7%，高於預估平均值83.8億美元。
不過聯航並未慶功，姆諾茲僅表示，「第一季的財務及營運表現，讓我們對正在打造的基礎充滿信心。」他也就事件再次道歉。
他表示，「很明顯的從最近的經驗中，我們要在客戶服務上多花點功夫，發生在3411班機的事件是讓人羞恥的體驗，我對此承擔所有責任。」他補充，「這是公司分水嶺的時刻，我們將比過去更堅定的把顧客放在中心。」
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