四川小學生瘋彩色蝸牛 專家：恐有這問題
2017-04-15 15:23
彩色蝸牛深受四川小學生們喜愛。（圖翻攝自《成都商報》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國四川成都近日不少店家販售彩色蝸牛，深受當地學童歡迎，但專家指出，這種蝸牛其實是有蟲寄生、可能會引起生態問題的非洲大蝸牛，顏色則是「後製」的，根本不是業者宣稱的「純天然」，讓家長憂心不已。
《成都商報》報導，照片中可見，成堆的蝸牛，裡面竟出現亮黃、天空藍、糖果紅與黃綠色等較為稀奇、罕見的品種，小學生們不僅超愛、當成寵物養，還有人寫觀察日誌，平時做功課都沒這麼認真。
相關販售業者表示，這種從南非進口、五顏六色的蝸牛，「絕對都是自然生長，而且飼養起來非常簡單」，只要餵牠們吃點青菜啊、魚或烏龜的飼料，就可以長得「頭好壯壯」，因此賣超好，有時30隻兩天就賣光，甚至有人1個月賣掉逾4、500隻。
當地動物專家指出，彩色蝸牛其實只是普通的非洲大蝸牛，牠們身上鮮豔的顏色並非純天然，而是「注射藥物」後，產生化學變化所致；華希昆蟲博物館長趙力提醒，蝸牛體內注入色素後，存活時間很短，且這類的外來物種，不僅食量大、有害本土植物，尤其是水稻農作，同時身上也有很多寄生蟲，不建議學童拿來當寵物養。網友見狀直呼「好噁心」，還有人質疑，「這算虐待動物吧！」；也有人怒批，「賣的人都該抓起來」。
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