聯航誇張事蹟再一樁 台灣醫生機場流浪30H
2017-04-14 22:45
一名台灣醫生指出也曾被聯航誇張對待，讓他與妻子在機場流浪30小時。示意圖。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕聯航暴力對待越南裔醫生杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）的舉動震驚國際，一名化名為「史文生」的台灣醫生也指出，因聯航超賣機位後傲慢與擺爛的處理態度，讓他與妻子在機場流浪超過30小時，最後轉搭其他家航空才順利返台。
據《中央社》報導，化名為「史文生」的台灣某醫學中心醫師指出，看到聯航如此惡劣對待乘客的新聞完全不感到意外，因為自己及妻子在前年受邀赴華盛頓演講，結束後在當時下午2點多左右於華盛頓登機準備返台，但卻被告知飛機機械問題無法排除只能隔天再飛。
當時有400至500人擠到櫃台辦理住宿或轉機，經過一番折騰仍無法按照預定計畫在日本轉機回台，但他需要回台工作看診，因此苦苦哀求櫃台小姐，對方終於幫他查到了有班晚上到舊金山隔天下午直飛回台的航班，但到了舊金山後，醫生大傻眼，因為華盛頓的櫃台小姐根本沒有幫他們劃定保留位置，他與妻子兩人當場被丟包在舊金山機場。
最後終於遇到一位會講中文的亞裔聯航女性工作人員，聽完史文生的遭遇後，立刻幫他轉至長榮航空直飛台灣，等到登機時夫妻兩人已在2處機場滯留30個小時左右，他無奈表示，聯航明明知道機位超賣，卻還是讓乘客轉搭自家航班，也不願意吸收安排至其他航空的費用，讓他徹底見識到聯航傲慢與擺爛的處理方式，早就決定再也不搭聯合航空。
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