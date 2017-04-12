沒得靠爸！身價上億地獄廚神這麼教小孩...
2017-04-12 15:09
戈登拉姆齊。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕人稱「地獄廚神」的英國知名大廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay），因嗆辣的主持風格聞名全球，然而，身價數十億台幣的他卻嚴格控制四個孩子的花費，避免他們養成錯誤的金錢觀。
綜合外媒報導，根據《富比世》統計，戈登拉姆齊的身價達到5400萬美金（約台幣16億），育有3個女兒和1個兒子。他在接受專訪時表示，他的孩子們不會拿到他大部分的財產，「這對他們來說不是正確的事情，是為了不寵壞他們。」只有在妻子的要求下，同意能拿到25%的財產。
戈登表示，他已經將生活需要具備的烹調技術教給了孩子們，且也很少帶他們到高級餐廳吃飯，他強調「賺錢從不是我的第一目標，這一點也反映在我如何教育孩子上。」
戈登提到，他甚至不允許孩子們跟著他與老婆一起坐頭等艙，「他們還沒開始工作來支付這些花費，且以他們的年紀、體型，你說他們需要頭等艙？不，他們不需要。」
戈登接著說，「所以搭飛機時，我和老婆走左邊，他們走右邊，我還要確保他們不會隨意坐到我們附近。」他說，「我想要在飛機上睡覺，我拼了命工作才有辦法這麼靠近駕駛艙。」
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