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日本圖書館推「女性專用席」防痴漢 壽命只1天

2017-02-02  16:49

〔即時新聞／綜合報導〕公共場所因為閒雜人多，有時會有色狼藉機伸魔爪。最近日本1間圖書館就推出女性專用席，防止女性遭到色狼性騷擾。

綜合報導指出，日本北海道大學附屬圖書館在去年接獲6件性騷擾通報，之後館方雖貼上海報、加強巡邏，仍無法制止色狼伸狼爪。圖書館在今年1月底又接獲通報，有女學生遭色狼騷擾，館方於是將圖書館其中1區劃成「女性專用席」，禁止男生入坐。

雖然圖書館這樣做是為了保護女性，卻引來許多男性不滿，有網友就指出，圖書館有1/3的範圍都被劃成女性專用席。此外，圖書館指出，會成立女性專用席是要保護打瞌睡的女生，不會被痴漢性騷擾，許多網友也對此有意見，他們認為圖書館並非是睡覺的地方。

在許多網友的批判下，北海道大學附屬圖書館的女性專用席只維持了1天，館方決定另尋方法，阻止色狼在館內做出性騷擾行為。

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  • 日本1間圖書館推出女性專用席，防止女性遭到色狼性騷擾。（圖擷自twitter）

    日本1間圖書館推出女性專用席，防止女性遭到色狼性騷擾。（圖擷自twitter）

  • 圖書館製做的告示顯示，成立女性專用席，是要保護打瞌睡的女生，不被痴漢性騷擾。（圖擷自twitter）

    圖書館製做的告示顯示，成立女性專用席，是要保護打瞌睡的女生，不被痴漢性騷擾。（圖擷自twitter）

  • 因為男性反彈太大，女性專用席只持續1天就喊停。（圖擷自twitter）

    因為男性反彈太大，女性專用席只持續1天就喊停。（圖擷自twitter）

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