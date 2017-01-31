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拒執行禁移民令 美代理司法部長遭川普火速開除

葉慈因拒替川普的新移民政策背書，火速遭開除。（路透）

2017-01-31  11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部代理部長葉慈（Sally Yates）因拒替川普的移民政策背書，白宮憤而火速開除，改由維吉尼亞東區聯邦檢察官波恩特（Dana Boente）暫代職務，直至新任司法部長賽森斯就任（Jeff Sessions）。

綜合媒體報導，歐巴馬政府任命的葉慈，30日公開表示，「只要我代理司法部長任內，將不會替川普的行政命令辯護，除非我確信這麼做是合適的」，她也告知屬下，遇上相關爭議判決時，不用遵照川普的禁移民令。

對此，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）回應，「公職人員應以國家安全為優先，若對程序有意見，不免讓人質疑此人『是否適合該職位』」，隨後川普則以總統職權開除葉慈，因為她「背叛司法部、拒絕執行保護美國人民的法律命令」。

川普解除葉慈職務後，任命波恩特為替任代理司法部長，直至賽森斯通過參院認可為止。波恩特表示，會努力捍衛、執行美國法律，確保人民、國家獲得應有保障。

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  • 波恩特將接任葉慈擔任代理司法部長。（美聯社）

    波恩特將接任葉慈擔任代理司法部長。（美聯社）

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相關關鍵字： 司法 川普 禁穆斯林入境 美國 葉慈
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