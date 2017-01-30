前納粹宣傳部長秘書辭世 享壽106歲

2017-01-30 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕德國納粹宣傳部長前秘書龐瑟（Brunhilde Pomsel），當地時間1月27日於慕尼黑南部的療養院過世，享壽106歲。

綜合媒體報導，與龐瑟因紀錄片「一個德國人的一生」（A German Life）結緣的導演克羅內斯（Christian Kroenes）證實，龐瑟已於1月27日辭世。龐瑟曾於1942至1945年間擔任納粹宣傳部長戈貝爾（Joseph Goebbels）的秘書，負責速記與打字等工作，也是目前碩果僅存曾接觸納粹高層的人，她矢口不提自己的過去，直到2011年才對媒體坦承自己的身分。

據悉，這部紀錄片是2016年慕尼黑電影節的開幕影片與話題之作，龐瑟在片中聲稱，對於納粹屠殺600萬名猶太人毫無所悉、主張自己無罪，「我們什麼都不知道，因為我們被困在一個很大的集中營內」，拒絕受譴責、為此懺悔，「事情並非非黑即白，總有灰色地帶，我也不認為我有罪，除非全體德意志人都被控有罪」。