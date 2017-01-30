| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
那霸機場因F15戰機故障封閉2小時 取消34航班
 首頁 > 國際

臉書神秘團隊研究腦波 人類溝通方式將改變？

臉書目前正在研究腦波，未來可望透過腦波與別人溝通。圖為臉書創辦人札克柏格。（路透）

2017-01-30  18:54

〔即時新聞／綜合報導〕社群網站臉書（facebook）神秘研發團隊「Building 8」日前曝光，將研發分析腦部技術，未來可望用腦波就能得讀出別人的想法，徹底顛覆人類溝通方式。

綜合外媒報導，臉書研究部門Building 8去年成立神秘小組，日前公開徵才，打算擁有神經科學博士學位的「人腦－電腦介面」工程師，另一個職缺則是尋找「開發聲頻信號處理演算法」，不過目前還未透露太多訊息。

臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）在2015年就曾暗示，他對腦波技術有自信，而且很快實現。他表示，「有一天，相信我們能夠透過科技，把腦中的想法直接傳達給其他人。只要你願意，你的朋友馬上就能體驗你腦中所想的事情。」

報導認為，目前許多公司已嘗試使用搭載特殊感應器的頭帶，來測量某些大腦信號，臉書有可能會採取類似的方法。

據了解，臉書目前已囊括各領域人才，去年4月還從谷歌（Google）挖走工程副總監杜甘（Regina Dugan），讓她帶領「Building 8」團隊。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： building 8 臉書 馬克札克柏格
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：臉書神秘團隊研究腦波 人類溝通方式將改變？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.