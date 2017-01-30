臉書神秘團隊研究腦波 人類溝通方式將改變？

臉書目前正在研究腦波，未來可望透過腦波與別人溝通。圖為臉書創辦人札克柏格。（路透）

2017-01-30 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕社群網站臉書（facebook）神秘研發團隊「Building 8」日前曝光，將研發分析腦部技術，未來可望用腦波就能得讀出別人的想法，徹底顛覆人類溝通方式。

綜合外媒報導，臉書研究部門Building 8去年成立神秘小組，日前公開徵才，打算擁有神經科學博士學位的「人腦－電腦介面」工程師，另一個職缺則是尋找「開發聲頻信號處理演算法」，不過目前還未透露太多訊息。

臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）在2015年就曾暗示，他對腦波技術有自信，而且很快實現。他表示，「有一天，相信我們能夠透過科技，把腦中的想法直接傳達給其他人。只要你願意，你的朋友馬上就能體驗你腦中所想的事情。」

報導認為，目前許多公司已嘗試使用搭載特殊感應器的頭帶，來測量某些大腦信號，臉書有可能會採取類似的方法。

據了解，臉書目前已囊括各領域人才，去年4月還從谷歌（Google）挖走工程副總監杜甘（Regina Dugan），讓她帶領「Building 8」團隊。