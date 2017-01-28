007武器專家是虛構？英情報局：真有其「女」！
2017-01-28 19:34
〔即時新聞／綜合報導〕英國情報單位「軍情六處」（MI6）處長楊格爾（Alex Younger）在倫敦女性科技頒獎典禮表示，經典諜報電影007中，替詹姆士龐德（James Bond）發明精密裝置的「Q」真有其人，而且還是「她」，並說真人版Q很期待跟大家見面。
綜合外媒報導，在經典諜報電影007當中，發明精密儀器協助龐德順利過關斬將完成任務的儀器發明人「Q」，在電影中一直都是以男性演員扮演，且由於那些道具效能實在太驚人，精密程度讓人不可置信，因此不少觀眾認為這只是電影吸引人的一項「橋段」，應該不太可能是真的，但MI6處長楊格爾在女性科技頒獎典禮上指出，「Q」確實存在，而且還是一位傑出的女性。
楊格爾更進一步指出，成功對於他而言就是MI6具備更多元化的人才、更廣泛的科技，尤其增加女性人才更為重要。雖然工作環境極度高壓，唯有擁有更多好人才，才能更加卓越。他更加碼保料，當前特工實際使用的裝置比電影中「Q」所發明的還精密許多，恐連諜報作家都無法參透。
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