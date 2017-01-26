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大批黑鳥低空盤旋 怪異畫面嚇壞網友

2017-01-26  20:56

〔即時新聞／綜合報導〕數以千計的黑色群鳥為何在高速公路的上方低空盤旋？讓大批民眾不寒而慄，甚至連想到恐怖電影的畫面。

據《每日郵報》報導，網傳一段在德州休士頓的某處高速公路拍下的詭異畫面，只見大批的黑色鳥兒集結、盤旋在天空，且有規則地用蛇行的形狀低空飛行，行駛的車輛也因此放慢車速，由於當時天色昏暗，讓看到影片的人都感到恐怖，臉書社團《爆料公社》也轉PO這段影片，並指「感覺…是不是要開始收拾行李了。」擔心是災難發生的前兆。

報導指出，不少網友聯想到希區考克在1963年的恐怖片「鳥」（The Birds）的電影場景，怪異的現象讓人看了就頭皮發麻。

相關影片請見：

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  • 網傳一段在休士頓的某處公路拍下的詭異畫面，只見大批的黑色鳥兒集結、盤旋在天空，且有規則地用蛇行的形狀低空飛行，由於當時天色昏暗，讓看到影片的人都感到恐怖。（圖擷自DailyMail）

    網傳一段在休士頓的某處公路拍下的詭異畫面，只見大批的黑色鳥兒集結、盤旋在天空，且有規則地用蛇行的形狀低空飛行，由於當時天色昏暗，讓看到影片的人都感到恐怖。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： 恐怖 搜奇 畫面 蒐奇 詭異 驚悚畫面 驚險畫面
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