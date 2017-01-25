澳洲爆種族歧視 華人大媽敲車窗、髒話飆罵穆斯林

2017-01-25 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕雖然很多國家都有提倡各族群間的平等，然而歧視還是將常發生。最近澳洲一位華人大媽就猛敲一位穆斯林女子的車窗，要求她拆下頭套，還指稱她是恐怖份子，更飆罵髒話「F*** you！」

據《太陽報》報導，澳洲雪梨一名男子阿拉穆迪（Ramzy Alamudi）之前和妻子坐在車內，一位35歲的華人大媽突然開始猛敲他們的車窗、更對他們比中指。阿拉穆迪原本不想要理會她，但大媽卻開始大罵「F*** you！」指稱穆斯林都是恐怖份子，還要求阿拉穆迪的妻子將頭套拿下。大媽之後更開始拉扯車門與雨刷，希望將阿拉穆迪和妻子趕出車。

後來阿拉穆迪和朋友終於下車，試圖要安撫大媽的情緒，然而大媽卻一直指著兩人批評。附近的保全人員看到後也前來調解，並將雙方分開。這位大媽後來被依傷害罪和毀損罪送辦，本案將於3月13號在澳洲伯伍德地方法院（Burwood Local Court）審理

許多網友都對這位大媽相當不滿，有人直言，「她應該要去了解戴頭套和恐怖份子之間的差異。」、「這位大媽才是危險人物吧！」

相關影片請見：