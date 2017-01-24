中國女疑擅闖診間 星國醫生怒：這裡不是中國

2017-01-24 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名移民新加坡的中國女子日前帶著發燒的女兒到一間診所就診，因不太確定服藥方式，疑似沒排隊就擅闖診間，遭星國醫師怒罵「這裡不是中國」。

綜合媒體報導，該中國女子的新加坡丈夫Paul Chong日前上傳一段影片，稱「要與大家分享新加坡的醫生有多囂張」。據了解，該中國女子帶著發高燒的20月大女兒就醫，因英文理解能力弱，再回診所想確認服藥方式，於是引發後續爭吵。

當女子回診所時，仍有許多病人在等候，但她疑似在沒掛號的情況下闖入診間想見醫生，最後被拒絕。該醫生表示，女子被拒後開始怒罵他。但Paul Chong說，醫生用歧視性言語罵他的中國妻子。

醫生反駁稱，該女沒按規矩排隊掛號，不僅擅闖診間還騷擾員工，所以他才會說「這裡不是中國，要看醫生是需要按規矩的」。他還說，女子的女兒雖高燒39.5度，但診所還有更嚴重的病人都在等候，若她有緊急需要，應到其他診所或急診室就醫。

此事在新加坡引起熱議，不少網友認為是中國女子無理，除了他的女兒還有很多病人都在等候看病，就算真的有問題也應該詢問診所員工是否能見醫生，而非硬闖。網友也認為醫生的話沒有歧視，只是說出事實。

Paul Chong則解釋，他的妻子是敲門後才進入診間，不是硬闖，譴責醫生歧視中國人，沒走醫德拒絕先醫治孩童。他也要求醫師公開其妻「闖入」診間的監視器畫面。

此事傳到中國，有不少中國網友認為女子沒錯，「一時不清楚進去問一下，也不佔用太多時間，有那麼嚴重嗎？」但也有人說醫生沒錯，「但看不起中國人就錯了，還有中國也是掛號的。沒有掛號跑進去問醫生依然會被告知需要掛號。」