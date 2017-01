《BBC》推特疑被駭 竟發布假新聞稱川普中彈

英國廣播公司(BBC)於21日在推特發佈一則新聞,內容指稱美國總統川普被人開槍擊中手臂受傷,但隨後該則貼文就被刪除,《BBC》對外澄清是被駭客入侵。(路透)

2017-01-22 07:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)於昨天正式宣誓就職,但英國廣播公司(BBC)於當地時間21日在推特發佈一項驚人消息,內容指稱川普被人開槍擊中手臂受傷,但隨後該則貼文就被刪除,《BBC》對外澄清推特帳號是被駭客入侵。

《BBC》北安普頓分站(Northampton)在當地時間21日上午於推特發出一則獨家消息,內容指稱美國總統川普被人開槍打到手臂受傷(Breaking News: President Trump is injured in arm by gunfire),隨後貼文便有一堆民眾留言提問是否真有此事。

但這則貼文在約15分鐘後就被刪除,北安普頓分站對外澄清該則貼文是遭到駭客入侵,目前他們正在調查整起事件,《BBC》也對外發表道歉聲明,並說未來會避免再發生類似事件。