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《BBC》推特疑被駭 竟發布假新聞稱川普中彈

英國廣播公司（BBC）於21日在推特發佈一則新聞，內容指稱美國總統川普被人開槍擊中手臂受傷，但隨後該則貼文就被刪除，《BBC》對外澄清是被駭客入侵。（路透）

2017-01-22  07:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於昨天正式宣誓就職，但英國廣播公司（BBC）於當地時間21日在推特發佈一項驚人消息，內容指稱川普被人開槍擊中手臂受傷，但隨後該則貼文就被刪除，《BBC》對外澄清推特帳號是被駭客入侵。

《BBC》北安普頓分站（Northampton）在當地時間21日上午於推特發出一則獨家消息，內容指稱美國總統川普被人開槍打到手臂受傷（Breaking News: President Trump is injured in arm by gunfire），隨後貼文便有一堆民眾留言提問是否真有此事。

但這則貼文在約15分鐘後就被刪除，北安普頓分站對外澄清該則貼文是遭到駭客入侵，目前他們正在調查整起事件，《BBC》也對外發表道歉聲明，並說未來會避免再發生類似事件。

《BBC》北安普頓分站在當地時間21日上午於推特發出一則獨家消息，內容指稱美國總統川普被人開槍打到手臂受傷，但貼文在15分鐘後被刪除。（圖截自BBC Northampton推特）

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