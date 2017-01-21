與「狼」為友相處8小時 性侵受害者治癒心傷
2017-01-21 21:50
美國女子瓦利曾遭性侵，讓她罹患「創傷後壓力症候群，透過與狼相處，成功治癒心病。（圖擷取自每日郵報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女子瓦利（Sarah Varley）19歲時曾遭性侵，甚至還因此罹患厭食症和強迫症，不過她透過每天與狼群相處8小時，利用與「恐懼」相處的方式，讓她的病症成功治癒。
《每日郵報》報導，瓦利在遭遇不幸後，罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD），讓她對食物產生恐懼、無法吞嚥，甚至強迫自己早餐只能吃3顆葡萄乾和3顆核桃，讓她的體重在5個月內爆瘦15公斤。
瓦利表示，若沒有這些狼群，她不知道是否能撐到現在。過去得她活在創傷中，對一切充滿恐懼，直到某日走進狼舍並與牠們相處，「當你面對一個可能傷害你的掠食者，大腦便會對此集中警戒」瓦利說道：「那是我第一次閉上眼睛。」
她不再保持警戒、幻想任何危險發生，而是專注於應對眼前的狼群。瓦利說，「只有身處在恐懼之下，我才能擁有知覺，找到感受恐懼的正當理由，並覺得自己還活著。」
透過與狼群相處的方式，也讓瓦利找回生活的重心，並成功治癒心病。瓦利十分感謝這些狼群，她還說，現在只要見到狼或狼犬就會瘋狂地愛上牠們。而她現在也與她的未婚夫定居在加利福尼亞州，並正在建造自己的狼舍，希望能藉此提供心理治療，幫助和她同樣遭受心理創傷的人們。
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