賴皮不下台遭聯軍武力逼迫 甘比亞總統賈梅恐流亡

2017-01-20 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕甘比亞總統賈梅在去年大選中連任失利，卻以選舉遭外國勢力介入為由不願下台，宣布進入緊急狀態。西非國家經濟共同體（ECOWAS）各國已派兵進入甘國，要求賈梅交出政權，在武力無法與聯軍抗衡下，賈梅可能被迫流亡海外。

賈梅（Yahya Jammeh）在去年12月的大選中輸給反對派聯盟提名的政治素人巴洛（Adama Barrow），但趕在巴洛就任前宣布國內進入緊急狀態，依法可再掌權90天。賈梅的舉動引起周邊國家高度關注，ECOWAS呼籲賈梅接受選舉結果，聯合國安理會對此事也相當重視，已決議支持ECOWAS「強制」要求賈梅交出政權，但對於是否採取軍事行動則未置可否。

據當地媒體報導，在ECOWAS聯軍進駐甘比亞境內、要求賈梅限期交出政權後，賈梅妻小已連夜逃往他國；而賈梅應了解甘國軍隊無法對付聯軍，預料也會流亡海外。

賈梅在甘比亞專政長達22年，過去多次來台訪問，還曾與前總統馬英九PK伏地挺身、踢足球而被國人熟知。但2013年，賈梅宣布與我國斷交，2016年宣布與中國建交。