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黑人音樂家主動交朋友 240人為他退出3K黨

2017-01-20  22:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名美國黑人音樂家主動接觸「白人至上主義者」，與他們交心，成功勸退240名3K黨成員，並將他的經歷拍成了紀錄片，讓人們正視種族主義的問題。

綜合媒體報導，身為黑人的美國藍調音樂家戴維斯（Daryl Davis）花了30年時間與全美各地的3K黨的種族主義者成為朋友，他強調自己並沒有要求他們改變，只是提問：「如果你根本不認識我，又要怎麼討厭我？」

戴維斯提到，他通常透過音樂連結雙方，並建立起友善溝通的平台，隨著對方對他的認識越深，便會自發性地破除白人至上的意識形態，戴維斯表示「當對方突然醒悟並告訴我他們要退出3K黨，真是件美好的事。」

戴維斯估計有40人直接受到他的影響而退黨，另外有200人則是聽了他的演講或看了他的書而選擇退黨；甚至有前3K黨成員和戴維斯成為好友後，邀請他當女兒的教父。

對於川普當選美國總統，戴維斯認為這是讓人們正視種族歧視問題的契機，他認為人們過去傾向否認種族主義，但川普當選讓美國的種族主義者浮上檯面；當立場不同的人開始對談，才有解決問題的可能。

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  • 戴維斯（Daryl Davis）花了30年時間與全美各地的3K黨的種族主義者成為朋友，他強調自己並沒有要求他們改變，只是提問：「如果你根本不認識我，又要怎麼討厭我？」（翻攝自belfasttelegraph）

    戴維斯（Daryl Davis）花了30年時間與全美各地的3K黨的種族主義者成為朋友，他強調自己並沒有要求他們改變，只是提問：「如果你根本不認識我，又要怎麼討厭我？」（翻攝自belfasttelegraph）

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相關關鍵字： 3K黨 川普 白人至上 種族歧視 美國 黑人
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