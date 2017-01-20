川普抵華府準備就職 美國將進入新時代
〔中央社〕美國總統當選人川普今天在就職大典前24小時抵達華盛頓，準備於明天中午宣誓就職，成為美國第45位總統，他料將立即著手改變歐巴馬政府的政策，決心在今後四年轉變美國政局。
法新社報導，共和黨籍的億萬富豪川普（Donald Trump）入主白宮，將為他超乎尋常而且原本看似不大可能成功的問鼎總統寶座之旅劃下句點。他由現任總統歐巴馬手中接掌政權後，將讓美國進入新時代。
川普由紐約市曼哈頓區川普大樓（Trump Tower）的宅邸出發前發出推文說：「旅程已經開始，我將非常努力工作和奮鬥，投入為美國人民效力的偉大旅程。」
美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，70歲的川普與妻子梅蘭妮亞（Melania）搭乘政府專機，抵達華盛頓附近的安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base）。他們下飛機後由車隊送往華府，準備參加就職大典前的各項活動。
副總統當選人彭斯（Mike Pence）表示：「這是歷史性一天前的大日子。」華府市中心地區還在為就職大典作最後準備，明天估計有數十萬人會聚集觀禮。
川普下午赴阿靈頓國家公墓（Arlington NationalCemetery）獻花致敬，隨後還將越過波多馬克河（Potomac River），在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）發表演說。林肯紀念堂是今天活動中心，也將舉辦演唱會並施放煙火。
川普明天正午將在國會山莊的台階上宣誓就職，時間和日期都出於美國憲法的規定，過程將由電視實況轉播到全球。氣象人員預測華府明天將會降雨。
為了就職大典聚集華府的除了大批川普支持者，還有許多反對川普的抗議群眾。無數政要名流將出席大典，包括三位前任總統，還有在選戰中落敗的民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
57歲的彭斯表示，川普「非常渴望進入白宮，開始為美國人民工作」。彭斯原本是印第安納州長，如今成為美國政府的第二號人物。
川普明天料將立即簽署四或五項行政命令，自下周一起將發出更多行政命令，不等國會批准就盡可能廢除目前民主黨政府的每項政策，涵蓋移民、環境、能源和勞動規則等領域。
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