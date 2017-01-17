恐怖組織搶當龍頭 開打嗆IS是懦夫、愛扯謊

2017-01-17 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕現在世界上有很多會發動恐怖攻擊的激進組織，然而這些組織之間的關係並非和諧。開打組織（al-Qaeda）最近就批評伊斯蘭國太過瘋狂、愛扯謊。

綜合外媒報導，開打組織和伊斯蘭國兩個恐怖組織一直積極在世界各地招募人馬、拓展領土，希望成為恐怖組織龍頭。開打組織現在的首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）最近就大批伊斯蘭國太過瘋狂、已經超出激進主義的限度。他更批評伊斯蘭國的成員是懦夫（cowards）、極度渴望權力，伊斯蘭國經常以謊言作為基礎，來發動聖戰。

報導指出，伊斯蘭國是在2013年脫離開打組織，自創門派。開打組織領導會批評伊斯蘭國，其實是想從伊斯蘭國的失勢中獲取利益。因為在伊斯蘭國崛起、發展良好後，外界開始對開打組織產生質疑。