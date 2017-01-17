| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
住處遭搜出安眠藥 詹嫌矢口否認為作案用 拾獲未爆彈突爆炸 金門男雙手骨折、一腳炸斷 洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

被閨密干政案拖累 南韓執政黨將再改黨名

2017-01-17  18:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨「新世界黨」因總統朴槿惠捲入閨密崔順實干政醜聞而大失民心，今再度表示要更改黨名，該黨於2012年才剛改過黨名。

《韓聯社》報導，受閨密干政案影響，「新世界黨」今上午召開工作會議，並決定要在27日前啟動公開徵名活動，並將於下月初更改黨名，他們計畫能選出涵蓋保守陣營的正統性、面向未來的改革性等價值的黨名。

報導指出，該黨於2012年時才剛從「大國家黨」更名為「新世界黨」，本次除更改黨名，還會將目前以紅色作為象徵色的黨徽換掉，希望藉此全面更新黨的形象。

廣告
  • 南韓執政黨「新世界黨」因總統朴槿惠捲入閨密崔順實干政醜聞而大失民心，今表示將更改黨名。圖為倒朴民眾上街示威。（資料照，法新社）

    南韓執政黨「新世界黨」因總統朴槿惠捲入閨密崔順實干政醜聞而大失民心，今表示將更改黨名。圖為倒朴民眾上街示威。（資料照，法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓閨密門 執政黨 干政 干政醜聞 新世界黨 朴槿惠閨密 閨密 閨密干政 閨密醜聞 閨密門 閨蜜干政
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：被閨密干政案拖累 南韓執政黨將再改黨名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.