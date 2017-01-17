被閨密干政案拖累 南韓執政黨將再改黨名

2017-01-17 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨「新世界黨」因總統朴槿惠捲入閨密崔順實干政醜聞而大失民心，今再度表示要更改黨名，該黨於2012年才剛改過黨名。

《韓聯社》報導，受閨密干政案影響，「新世界黨」今上午召開工作會議，並決定要在27日前啟動公開徵名活動，並將於下月初更改黨名，他們計畫能選出涵蓋保守陣營的正統性、面向未來的改革性等價值的黨名。

報導指出，該黨於2012年時才剛從「大國家黨」更名為「新世界黨」，本次除更改黨名，還會將目前以紅色作為象徵色的黨徽換掉，希望藉此全面更新黨的形象。