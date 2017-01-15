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剛出生就被抱走 18年後才知「媽媽」是綁匪

莫伯利出生8小時，就被威廉斯抱走。右圖為警方繪製威廉斯長相追緝圖。（美聯社）

2017-01-15  15:50

〔即時新聞／綜合報導〕原來你不是我媽媽！美國18歲女子卡米亞‧莫布利（Kamiyah Mobley），才剛出生8小時就被假冒成護士的格洛麗亞‧威廉斯（Gloria Williams）抱走，一養就是18年，直到美國時間禮拜五時，警方才掌握情資逮捕威廉斯，並讓卡米亞‧莫布利與家人團聚，並拍下18年來的第一張全家福照。

根據Walterboro Live報導指出，現年51歲的威廉斯向警方供稱，1998年7月在莫布利出生的前一週，不幸流產，求子心切的她，才會在莫布利出生當天從南卡羅來納州開了3小時的車到佛羅里達州的醫院，藉故向莫布利的媽媽表示，小朋友發燒需要檢查，便將才剛出生8小時的莫布利帶回南卡羅萊納州並以「愛麗希絲」（Alexis Manigo）之名撫養長大。

莫布利的親生父母，發現剛出生的女兒失蹤後，立刻向警方報案；警方曾根據2500條線報採取行動，但苦無所獲，直到去年美國國家失蹤和受虐兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）提供情報，並在警方追蹤下，逮捕涉嫌綁架的威廉斯。

莫布利在做完DNA測試後，這才發現養了她18年的「媽媽」原來是名綁架犯，並與真正的親生父母重逢並拍下18年來第一張全家福照，莫伯利的生父艾肯也表示：「這是我一生中最美好的日子，我們好開心，希望世界與我們同歡喜。」

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  • 警方向媒體說明案情。（法新社）

    警方向媒體說明案情。（法新社）

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