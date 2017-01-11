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公家信用卡買7次肯德基 澳洲公務員：誘捕野貓

2017-01-11  23:39

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州國家公園管理單位的信用卡，因大筆帳單引來當局調查，其中發現員工在4個月內前往肯德基消費了7次，員工表示，這些炸雞是用來當作誘餌，可有效誘捕野貓。

綜合外媒報導，澳洲維省環境部日前發現，國家公園管理單位由公帑支付的信用卡出現大筆帳單，去年度總花費220萬澳幣（約5100萬台幣），其中260澳幣（約6100台幣）花在7次前往肯德基消費。

國家公園管理單位一名不願具名的高級官員表示，肯德基被廣泛認為是誘捕野貓最有效的誘餌。他說，這些炸雞被用於French Island國家公園內，捕捉氾濫的野貓。

雪梨大學的生物學家和野貓專家迪克曼（Christopher Dickman）證實，肯德基有時的確被當作誘餌，雖然沒有相關數據佐證，但它確實可以誘捕野貓，但主要是針對已熟悉炸雞味道的城市野貓。

維省一環境研究機構的資深科學家羅布利（Alan Robley）也指出，炸雞的確被納入國家公園捕捉野貓指南中，因為它的味道和長時間的新鮮度。

但這筆220萬澳幣的帳單還包括在珠寶店、腳踏車店、水療中心、酒吧、地鐵等地的消費紀錄。環境部長Lily D'Ambrosio已宣布，將外聘會計師，對過去4年的信用卡交易進行調查。

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  • 澳洲維省國家公園管理單位的公家信用卡買7次肯德基，澳洲公務員稱，這是要用於誘捕野貓。（法新社）

    澳洲維省國家公園管理單位的公家信用卡買7次肯德基，澳洲公務員稱，這是要用於誘捕野貓。（法新社）

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