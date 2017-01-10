強國改寫8年抗戰教材！ 抗日戰爭變為14年

東北抗日聯軍。（圖擷取自中國網站）

2017-01-10 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國教育部將對日「14年抗戰」概念，寫入中小學地方課程教材，將在2017年春季教材中全面落實，凡是有「8年抗戰」字樣，都改為「14年抗戰」，並視情況修改相關內容，確保樹立並突出14年抗戰概念。

綜合媒體報導，中國抗日戰爭一般以1937年7月7日發生的「盧溝橋事變」為起始點，但廣義上也可將1931年9月18日發生的「九一八事變」視為抗戰的開始，到1945年為期14年。

中共將對日抗戰從8年改為14年，目的就是要突顯中共領導下的「東北抗日聯軍」的貢獻。「東北抗日聯軍」是中共奉蘇聯之命令所組建的武裝力量，其高級將領皆由中國共產黨員擔任。

國民黨榮譽主席連戰曾在2015年，參觀北京抗日戰爭紀念館，題下「一十四年血淚史、贏得醒獅萬世名」14字。有別於國民黨的8年抗戰史觀，連戰這番題字引發其為中共史觀「背書」的爭議。