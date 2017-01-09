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李顯龍去信香港特首 要求立即歸還9輛裝甲車

2017-01-09  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡9輛裝甲車遭香港政府扣留至今，星國國防部第二部長黃永宏今（9）日表示，總理李顯龍已去信香港特首梁振英，要求立即歸還裝甲車。外長維文也表示，星國不能被視為按照他國命令行事，呼籲民眾冷靜看待此事。

綜合星媒報導，星國國會議員今日詢問裝甲車遭扣留一事，黃永宏表示，李顯龍已就此事致函給梁振英，要求歸還裝甲車，港府回應則正在進行調查中，還需要一些時間，並指會按照當地法律處理此事。他也指出這些裝甲車是星國政府的資產，就算是由商業物流公司運送，也享有國際法承認的國家主權豁免權，港府理應歸還。

黃永宏說，享有主權豁免權意味裝甲車不受國外任何限制措施約束，其他國家不能行使法律權利，扣押或沒收這些裝備，相關內容都清楚列在國際法中，而根據律師指出，港府也將此納入法律中。

外長維文也在國會表示，星、中外交關係仍良好，與香港、台灣交流是秉持「一個中國」原則。他說，現實政治確實存在，但重要的是星國需以一主權國家、獨立國家執行外交政策，星國不能被視為是按照他國的命令下行事。

維文呼籲，星國人要冷靜看待此事，「不要慌張」。他說，預計物流公司會遵守當地法律，因此星國未就此事與中國展開對話。維文也提到，星、中關係不能被視為零和遊戲，應該是共同朋友圈的一部分。

去年11月底，一艘從高雄開往新加坡的貨輪在香港停靠時，星國9輛裝甲車遭港府扣留，該事更演變成外交風波，造成星、中兩國關係緊張。

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  • 新加坡9輛裝甲車遭香港政府扣留至今，星國國防部第二部長黃永宏今（9）日表示，總理李顯龍已去信香港特首梁振英，要求立即歸還裝甲車。（美聯社）

    新加坡9輛裝甲車遭香港政府扣留至今，星國國防部第二部長黃永宏今（9）日表示，總理李顯龍已去信香港特首梁振英，要求立即歸還裝甲車。（美聯社）

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