Kit Kat的秘密 美味內餡竟來自NG品

2017-01-06 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕最早由英國發跡的知名巧克力棒「Kit Kat」，絕妙的口感與多元風味深獲大小朋友的喜愛，英國廣播公司（BBC）製作紀錄片帶大家深入製造過程，一探它風靡全世界的秘密，意外發現讓人欲罷不能的內餡，居然是用NG品做出來的！

據《每日郵報》報導，BBC「工廠內幕」（Inside the Factory）製作團隊，主持人華勒斯（Gregg Wallace）前往Kit Kat位於英國約克（York）的工廠，想要調查到底讓大人小孩都喜歡的巧克力棒是怎麼製造的，期間華勒斯詢問一名員工：「請問那些做壞的Kit Kat都去哪裡了？」，該名員工回答：「它們被拿來做第二次運用，磨碎後填充到了巧克力裡當做內餡使用」。

這部在2015播出的紀錄片Kit Kat內幕，近日引起網友熱議，不少網友吃驚的表示：「等等...所以Kit Kat的填充物是Kit Kat？」、「第一個Kit Kat在沒有失敗品的填充下是怎麼做出來的阿？」、「所以Kit Kat真的是100%的Kit Kat耶」

相關影片請見：

The Kit Kat filling is made up of other crushed Kit Kats