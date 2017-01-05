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可愛倉鼠玩偶 按下按鈕後竟一秒變「叫春」倉鼠

2017-01-05  19:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對夫婦，日前到賣場購物時，看到一隻可愛的倉鼠玩偶，新奇之下便按下了玩偶上頭的按鈕，沒想到玩偶隨即發出了一連串類似女性的呻吟聲，導致倆人相當尷尬。

根據《每日郵報》報導，英國一名27歲男子金恩（Luke King），日前和妻子法蘭西斯卡（Francesca）一同到賣場購物時，在玩具區看到了一隻倉鼠玩偶，便伸手按下了上頭的「Try Me」按鈕，不料倉鼠先是前後擺動了幾下後，接著便開始激烈震動，且還不斷發出令人害羞的女性呻吟聲，導致賣場內的顧客，紛紛對兩人投以怪異的眼光。

金恩表示，「天阿，當時真的超尷尬，老婆也叫我趕快關掉」。而這款「叫春」倉鼠玩偶，是由西班牙廠商「IMC Toys」所製造，定價為20英鎊（約新台幣786元），且在英國各大百貨與玩具通路都有販售。

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  • 英國一對夫婦，一同到賣場購物時，看到一隻可愛的倉鼠玩具，隨後便按下玩具上頭的按鈕，沒想到卻發出女性呻吟聲。（擷取自dailymail）

    英國一對夫婦，一同到賣場購物時，看到一隻可愛的倉鼠玩具，隨後便按下玩具上頭的按鈕，沒想到卻發出女性呻吟聲。（擷取自dailymail）

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相關關鍵字： 倉鼠 呻吟聲 夫妻 女性 玩具 英國 西班牙 賣場
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