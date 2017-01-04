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展現團結氣氛 希拉蕊將出席川普就職大典

柯林頓夫婦將參加美國總統當選人川普的就職典禮。（美聯社）

2017-01-04  09:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統當選人川普將在本月20日就職，與他在競選期間唇槍舌戰的民主黨希拉蕊在選後相當低調，但她現在確定，將和丈夫前總統比爾柯林頓一同出席就職典禮。

綜合外媒報導，雖然川普囊括較多的選舉人票，但希拉蕊在普選票上足足多拿近300萬票，讓大選結果更添話題性。而前總統小布希夫婦在週二決定出席川普就職典禮，他在聲明中表示，「很高興能夠見證權力平穩交接，這是美國民主的標誌。」就在小布希表態後，柯林頓夫婦隨後也宣布將參加川普的就職典禮。

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 就職大典 川普 希拉蕊
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