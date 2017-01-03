金正恩下令禁用三星手機 脫北公使酸：他不知還有LG

2017-01-03 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕前北韓駐英公使太永浩日前叛逃、前往南韓，日前他接受南韓媒體專訪，談及金正恩曾下令不准使用三星手機的禁令，甚至還將大使館內的三星手機全部回收，不過太永浩說：「好笑的是他不知道有LG電子，所以我都用LG手機。」

太永浩在去年12月30日接受南韓《中央日報》專訪，談及派駐海外的北韓人員大多喜歡使用南韓產品，還會思考「為什麼是同一個民族的人，卻可以製造出這麼好的產品」？而金正恩在得知北韓駐外人員喜歡使用三星產品時，曾在去年命令北韓駐外人員「禁用三星手機」，還將大使館內的三星手機全都收走，但太永浩開玩笑地說：「好笑的是他不知道有LG電子，所以我都用LG手機。」意指金正恩只知道南韓有三星，不知道還有LG這品牌。

太永浩認為在南韓生活比當時在歐洲生活更加舒適，在南韓叫外送也十分方便，把空碗放在門外便會有人收走，在歐洲沒有這種服務，不過令他訝異的是，南韓餐廳大量浪費食物的景象讓他十分震撼，太永浩表示，在北韓糧食不足，就算是一點泡菜也要收錢，在南韓看到食物被大量浪費實在令他驚訝不已。

太永浩也談到自己在南韓時常失眠，半夜睡不著覺就打開冰箱找酒喝，還引起妻子注意，太永浩表示最近想要戒酒，他強調：「我要好好照顧身體，這樣才能看到金正恩政權崩潰，如果不戒酒的話，我可能會死得比金正恩還早。」