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以色列怒了 將暫停與12個理事國往來

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（路透）

2016-12-27  16:29

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國在日前表決通過，禁止以色列在巴勒斯坦境內與東耶路撒冷進行屯墾，此舉徹底觸怒以色列，當局已決定暫停與聯合國12個理事國的外交事務。

上述提案在上週五由15個理事國進行投票，最終以14：0表決通過，要求以色列停止屯墾活動，美國則因立場尷尬決定棄權。

根據《CNN》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告知外交部長，暫停與投下贊成票的12個理事國的外交往來，分別有英國、法國、俄國、中國、日本、烏克蘭、埃及、安哥拉、烏拉圭、西班牙、塞內加爾與紐西蘭。

報導中還提到，納坦雅胡不會與這些國家的外交部長見面，以色列的官員也會被限制前往上述國家，但當地的以色列大使仍能持續進行與該國政府的各項工作。

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