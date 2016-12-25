吃完火鍋驗毒呈陽性 竟是湯頭加了罌粟殼

2016-12-25 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海有名女子日前接受尿檢，結果呈現了嗎啡陽性反應，但該名女子否認吸毒，複檢後發現女子的毒素含量不高，所以後來排除了其嫌疑，但當地警方繼續追查卻發現，其實是有家麻辣燙店在湯底添加了罌粟殼，女子在尿檢前曾光顧了該間店，才會被警方懷疑吸毒。

《新聞晨報》報導，當地警方在12月初進行調查時，查獲一名女子尿檢為嗎啡陽性，由於女子否認吸毒，於是再對她實施毛髮複檢，但這次就沒有檢測出毒素，所以基本上排除了女子的吸毒嫌疑。

女子回憶，在尿檢當天曾光顧一間麻辣燙店，於是警方暗地裡展開調查，在一週內買了3次這間店的麻辣燙去送檢，結果3次都有檢測出嗎啡陽性反應，接著再展開突擊檢查，發現店內的湯底、麻辣醬料都有嗎啡陽性反應，便將店內的3名經營者帶回偵訊。

警方表示，盛姓店主在2011年開店，父母盛男、丁女接著來店幫忙，但業績毫無起色，盛男和丁女「經人指點」，認為在麻辣燙加罌粟殼能夠「提香提鮮」，所以就從老家帶了罌粟殼回來，加入麻辣燙湯底。

警方目前已依銷售有毒食品、有害食品罪，將盛、丁2人拘留，案件正在進一步審理中。

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