德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網

2016-12-24 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林耶誕市集恐攻事件，昨天兇嫌艾姆里（Anis Amri）在義大利米蘭被擊斃，稍早又傳出，有另外3名嫌犯昨天已在突尼西亞被逮捕。

綜合外媒報導，突尼西亞內政部稍早證實，德國恐攻的另外3名嫌犯在突尼西亞被逮捕，其中一人為艾姆里的姪子，另外2人為信奉伊斯蘭教的聖戰士，年齡在18至27歲之間。目前3人背景仍不清楚，據傳3人與艾姆里屬於同一個恐怖組織。

突尼西亞內政部聲明指出，艾姆里的姪子承認曾用加密聊天與艾姆里溝通，並承認自己效忠伊斯蘭國（IS）。